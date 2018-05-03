'Suat'sız!

Türkiye, son yılların en büyük sahtekarıyla tanıştı! Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın (27), azılı dolandırıcı olarak tarihe adını yazdı. Çiftlik Bank oyunuyla insanları kandırdı. Yüksek kar vaadiyle binlerce kişiyi 1 milyar 139 milyon lira dolandırdı. Sahtekar, topladığı paralarla Uruguay'a kaçtı. Skandalla ilgili soruşturma sürerken, Aydın başta olmak üzere 6 kişi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Kırmızı bültenle aranan isimler arasında yer alan Çiftlik Bank'ın yazılım sorumlusu Cudi Cumhur Yurdakul, geçen günlerde İstanbul'da yakalandı. Bu gelişmeyle birlikte skandalla ilgili yeni detaylara ulaşıldı. Yurdakul'un açıklamalarına göre, firari Aydın'ın sağ kolu 'Fehmi Suat Emur' adlı şahıstı. Aydın gibi firari olan Emur'un, organizasyon bünyesindeki sıfatı 'Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı'ydı. Emur, Çiftlik Bank hakkındaki soruşturma raporunu 'temiz' çıkarttırmak amacıyla Aydın'dan 500 bin dolar aldı. Ardından 1 milyon dolar daha isteyince Mehmet Aydın yakın adamı Emur tarafından dolandırıldığını anladı. Emur'u kovan Aydın, rapor Çiftlik Bank'ın aleyhine çıkınca yurt dışına kaçtı. İşten attığı Emur ise daha sonra kayıplara karıştı. Kırmızı bültenle aranan isimler arasında bulunan ve 'kirli organizasyonun en tehlikeli ismi' olarak tanınan Emur, hala bulunamadı.
ÇİFTLİK BANK'IN BEYNİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında başta Mehmet Aydın olmak üzere firari 6 isim için çıkarılan Kırmızı Bülten kararı sonrasında ilk iade işlemi gerçekleşti. Çiftlik Bank'ın beyin takımından olan ve Bulgaristan'da yakalanan Düzgün Genç, Türkiye'ye iade edildi. Bulgar polisi tarafından uçakla getirildiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Türk polisine teslim edilen Genç, Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. Mahkeme Genç'i tutukladı.
GENEL MÜDÜRÜN KABURGALARINI KIRMIŞ
Firari Aydın'ı dolandırdığı ortaya çıkan Suat Emur'un Çiftlik Bank organizasyonu içerisindeki en "ürkütücü" isim olduğu açıklandı. İddialara göre, Bursa'da mafyatik baskılara maruz kalan Aydın, şirket merkezini İstanbul'a taşıdıktan sonra bu tür baskılara karşı Emur'u yanından ayırmadı. Hatta, Aydın Emur'a Porche bile aldı. Emur, Mehmet Aydın'ın yanından ayrılmadı. Çiftlik Bank'ın bütün açılışlarında Mehmet Aydın ile birlikte görüntülenen Emur, şirketin genel müdürü Savaş Yıkılmaz'ı bir tartışma sonucunda darp ederek kaburgalarını kırdığı ortaya çıktı. Emur'un nerede olduğu henüz bilinmiyor. Diğer firari sanıklarla birlikte her yerde aranıyor.
ÇİFTLİK BANK'IN BEYNİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında başta Mehmet Aydın olmak üzere firari 6 isim için çıkarılan Kırmızı Bülten kararı sonrasında ilk iade işlemi gerçekleşti. Çiftlik Bank'ın beyin takımından olan ve Bulgaristan'da yakalanan Düzgün Genç, Türkiye'ye iade edildi. Bulgar polisi tarafından uçakla getirildiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Türk polisine teslim edilen Genç, Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürüldü. Mahkeme Genç'i tutukladı.
GENEL MÜDÜRÜN KABURGALARINI KIRMIŞ
Firari Aydın'ı dolandırdığı ortaya çıkan Suat Emur'un Çiftlik Bank organizasyonu içerisindeki en "ürkütücü" isim olduğu açıklandı. İddialara göre, Bursa'da mafyatik baskılara maruz kalan Aydın, şirket merkezini İstanbul'a taşıdıktan sonra bu tür baskılara karşı Emur'u yanından ayırmadı. Hatta, Aydın Emur'a Porche bile aldı. Emur, Mehmet Aydın'ın yanından ayrılmadı. Çiftlik Bank'ın bütün açılışlarında Mehmet Aydın ile birlikte görüntülenen Emur, şirketin genel müdürü Savaş Yıkılmaz'ı bir tartışma sonucunda darp ederek kaburgalarını kırdığı ortaya çıktı. Emur'un nerede olduğu henüz bilinmiyor. Diğer firari sanıklarla birlikte her yerde aranıyor.
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