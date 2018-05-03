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Baykal'dan milletvekili aday adaylığı başvurusu

Hastanede tedavisi süren eski Genel Başkanı ve Milletvekili Deniz Baykal'ın aday adaylığı başvurusunun parti genel merkezine yapıldığı bildirildi.

Baykal adaylık başvurusunu yaptı
Edinilen bilgiye göre, 'de 24 Haziran seçimleri kapsamında pazartesi günü başlayan milletvekili aday adaylığı süreci devam ediyor. Milletvekili aday adaylarının başvuruları parti genel merkezinde kabul ediliyor.

CHP'de 7 Mayıs Pazartesi günü sona erecek başvurularda şu ana kadarki sayı 650'ye ulaştı.

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavisi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde süren eski CHP Genel Başkanı ve Milletvekili Deniz Baykal'ın aday adaylığı başvurusunun da yapıldığı kaydedildi.

CHP Genel Başkanı 'nun, geçtiğimiz günlerde hastanede ziyaret ettiği Baykal'a Antalya'dan birinci sıradan adaylık teklif ettiği belirtilmişti.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 15:37
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