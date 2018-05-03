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İkiyüzlü

İkiyüzlü Avrupa
AVRUPA, 'nın Suriye kolu PYD-YPG'ye kol kanat gerdi. Teröristlere silah ve mühimmat desteği verdi. 'ye "Terör örgütü" diyemedi. Ancak Batı, Ankara'nın ortaya koyduğu sayısız belge ve dökümanlar sayesinde YPG'yi savunamaz hale geldi. Kapalı kapılar ardında 'yi savunamayan 'nın sahada ise örgüte desteği sürdürmesi, Avrupa'nın ikiyüzlülüğünü belgeledi.


Ahmet TOPAL
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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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