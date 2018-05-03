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'da korkunç ! 4 ölü, 5 yaralı

'nın Kemer ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Antalyada korkunç kaza! 4 ölü, 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Caol Sanhez idaresindeki 07 CTS 37 plakalı minibüs, Tekirova Mahallesi Faselis Kavşağı'nda, 'in kullandığı 07 GA 670 plakalı otomobille çarpıştı.

da ilk belirlemelere göre, minibüste bulunan 4 Güney Koreli öldü, 4 turist ile otomobil sürücüsü Erdem yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, bazı yaralılara kalp masajı yaptı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 15:28
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