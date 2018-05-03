Emniyet açıkladı! Bu numaradan gelen çağrıları sakın açmayın

İstanbul'dan, 10 kentteki yüzlerce vatandaşı dolandıran çeteyi ortaya çıkaran süreç, 3 ay önce M.K. adlı vatandaşın Bakırköy Savcılığı'na başvurmasıyla başladı. 0850 432 16 99 numaradan kendisini arayan kişinin 'Bankadan arıyorum" dediğini söyleyen M.K. şikâyetinde olayı şöyle anlattı: "Bana, 'Hesabınızda internet üzerinde alışveriş yapılmış görünüyor. Bilginiz dışındaysa iptal edelim' dediler. Alışveriş yapmadığımı söyledim. 'Kartınız kopyalanmış olabilir, hemen iptal edelim' diyerek kart bilgilerini istediler. Ben de bankadan aradıklarını düşünerek verdim. Hesaptan 5 bin lira çekmişler."
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Dolandırıcılar şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntemle vatandaşları dolandırmaya başladı. Bankadan arıyormuş süsü veren dolandırıcılar vatandaşları dolandırılıyorsunuz diyerek dolandırdı.
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