Hafta sonu yaklaştıkça baharın gelmesini fırsat bilen vatandaşlar da hava durumunu merak etmeye başladı. Hava durumu bugün nasıl? Cumartesi-Pazar günü hava durumu... Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl? Hafta sonu Ankara'da hava nasıl? Hafta sonu İzmir'de hava nasıl? gibi soruların cevaplarını da aramaya başladı.