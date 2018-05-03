Hafta sonu yaklaştıkça baharın gelmesini fırsat bilen vatandaşlar da hava durumunu merak etmeye başladı. Hava durumu bugün nasıl? Cumartesi-Pazar günü hava durumu... Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl? Hafta sonu Ankara'da hava nasıl? Hafta sonu İzmir'de hava nasıl? gibi soruların cevaplarını da aramaya başladı.
Meteoroloji gün verdi! Sağanak yağış geliyor! (3 Mayıs 2018 hava durumu tahminleri)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağış uyarısı yaptı. Peki ama bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? Bugün Ankara'da hava nasıl olacak? Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? 3 Mayıs'ta hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli hava durumu tahminleri...
Etiketler: Hava durumu , İstanbul , İzmir , Meteoroloji
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