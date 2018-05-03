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gün verdi! Sağanak yağış geliyor! (3 Mayıs 2018 tahminleri)

Genel Müdürlüğü, sağanak yağış uyarısı yaptı. Peki ama bugün 'da hava nasıl olacak? Bugün Ankara'da hava nasıl olacak? Bugün 'de hava nasıl olacak? 3 Mayıs'ta hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli tahminleri...

Meteoroloji gün verdi! Sağanak yağış geliyor!

Hafta sonu yaklaştıkça baharın gelmesini fırsat bilen vatandaşlar da nu merak etmeye başladı. Hava durumu bugün nasıl? Cumartesi-Pazar günü hava durumu... Hafta sonu 'da hava nasıl? Hafta sonu Ankara'da hava nasıl? Hafta sonu 'de hava nasıl? gibi soruların cevaplarını da aramaya başladı.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 08:37
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