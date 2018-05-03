Binlerce vatandaş ehliyet sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. 21 Nisan'da yapılan sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 21 Nisan 2018'deki ehliyet sınavının sonuçları açıklandı mı?

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ehliyet sınavı 21 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşti. Kılavuz yer alan tarihe göre 21 Nisan tarihinde yapılan sınavın sonuçları 3 Mayıs 2018 günü açıklanacak. Sınav sonuçları www.meb.gov.tr'den sorgulanacak.

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SINAVDAN GEÇMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR?

Ehliyet sınavı 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Her bir sorunun değeri, 2 puandır. Diğer sınavlarda olduğu gibi adayların vereceği dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürmez. Sınava geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakılarak çalışma yapılabilir. Sınavda başarılı olanlar direksiyon sınavına girmeye hak kazanır. Direksiyon sınavında da en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılırlar ve stajyer ehliyet almaya hak kazanırlar.

EHLİYET SINAV TARİHLERİ (2018)

Sınav tarihleri Sınav sonuç açıklanma tarihleri

- MTSKS-2 21 Nisan 2018 3 Mayıs 2018

- MTSKS-3 4 Ağustos 2018 16 Ağustos 2018

- MTSKS-4 20 Ekim 2018 1 Kasım 2018

- MTSKS-5 22 Aralık 2018 3 Ocak 2019