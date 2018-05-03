Emeklilere büyük müjde! Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar?
Hükümetin açıkladığı pakette yer alan 'emekli ikramiyesi' sonrası milyonlarca emekli gözünü bu habere çevirdi. Yaklaşık 12 milyon emekli, emekli ikramiyesini kimler alabilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi hangi tarihte yatacak? gibi soruların cevaplarını merak ediyor...
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