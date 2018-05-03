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lere büyük müjde! Emekli si ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar?

Hükümetin açıkladığı pakette yer alan ' si' sonrası milyonlarca emekli gözünü bu habere çevirdi. Yaklaşık 12 milyon emekli, emekli ikramiyesini kimler alabilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar? Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi hangi tarihte yatacak? gibi soruların cevaplarını merak ediyor...

maaşlarına zam beklerken son dakika bayram si müjdesi geldi. Önce Başbakan Binali Yıldırım açıkladı ardından bakanlıklardan açıklama geldi. Emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi ne kadar? Kimler emekli ikramiyesi alabilecek?

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 15:02
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