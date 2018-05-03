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'da ta ağlayan kızı polis de gördü

'da ta ağlayan kız gizeminde yeni gelişmeler var. Arka arkaya devam eden olay üzerine mezarlığa kamera yerleştirildi ve polis de takibe başladı. Bu kez kızın mezarlığa gelişine polis de tanık oldu. Kızın eşgali de belirlendi.


'da genç bir kızın birkaç gündür akşam saatlerinde mezarlığa gelerek ağladığı iddiası üzerine yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İddiaya göre, 28 Nisan'da akşam saatlerinde kent merkezindeki Ulu yakınındaki esnaf, bir kabrin başında genç bir kızın ağladığını görünce durumu mezarlık görevlilerine bildirdi.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 14:18
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