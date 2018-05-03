

Çorum'da genç bir kızın birkaç gündür akşam saatlerinde mezarlığa gelerek ağladığı iddiası üzerine yürütülen çalışmalar devam ediyor.

İddiaya göre, 28 Nisan'da akşam saatlerinde kent merkezindeki Ulu Mezarlık yakınındaki esnaf, bir kabrin başında genç bir kızın ağladığını görünce durumu mezarlık görevlilerine bildirdi.