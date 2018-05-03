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  1. Çanakkale'de deprem

ve 'da korkutan

'nin Çan ilçesinde 4,3 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem, Bursa ve Balıkesir'de de hissedildi. Öte yandan sabaha karşı 05:30'da 'da iki dakika arayla 3,8 ve 4 büyüklüklerinde iki deprem oldu.

İki ilde korkutan deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'te merkez üssü Çan ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

merkez ve çevre ilçelerin yanı sıra Bursa ve Balıkesir illerinde hissedilen in yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

BOLU'DA İKİ DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM
'da iki dakika arayla 3,8 ve 4 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.30'da merkez üssü Bolu olan 3,8 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Bu depremden iki dakika sonra merkez üssü yine Bolu olarak tespit edilen 4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu.

İlk depremin yerin 8 kilometre, ikincisinin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 06:40
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