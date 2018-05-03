BBP Cumhur İttifakı'nda

BBP Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, ittifak görüşmesi için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.



Burada temaslarda bulunan Tunç, daha Sonra AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile kameraların karşısına geçti.



Tunç, "Kurullarımız AK Parti listelerinden seçime girme kararı verdi. Biz de bu kararı AK Parti'ye ilettik. Uygun karşıladılar, seçime AK Parti listelerinden gireceğiz" dedi.



"BU İTTİFAKIN LİDERİ DE MİLLETİN ADAMI MİLLETİN ADAYI SAYIN ERDOĞAN'DIR"

Üzeyir Tunç'un açıklamaları ardından konuşan Mahir Ünal şunları söyledi;

Dün itibarıyla basına yansıyan ittifak söylentilerinin bugün başlamadan krizlere boğulduğunu gördük. Bir ittifakın gerçek anlamda mutabakat olabilmesi için toplumsal ve siyasal desteği olması gerekir.

Milletin gözü önünde cereyan etmeyen ittifaklar ancak bir pazarlık ve masa başı tezgah olarak değerlendirilir. Kişisel hesaplarını görme peşinde olan sözde siyasetçilerin yaptıkları pazarlıkları siyasi ahlakın bir parçası olarak görmüyoruz. Cumhur İttifakı bu miletin ta kendisidir. Bu ittifakın lideri de milletin adamı milletin adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.