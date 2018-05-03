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'de 4,3 büyüklüğünde

Çanakkalede deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.04'te merkez üssü Çan ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

merkez ve çevre ilçelerin yanı sıra Bursa ve Balıkesir illerinde hissedilen in yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

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  • 03 Mayıs 2018, Perşembe 05:39
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