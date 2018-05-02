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Van’da emniyet güçleri bir aracı sağa çekti. Otomobilde yapılan aramada, ların içine 65 kilo eroin yerleştirildiği belirlendi. Şoke olan ekipler, zanlıları kelepçeledi

Zehirli karpuz!
Zehir tacirleri 'Bu kadarına da pes' dedirtti. Van Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Van ili Gevaş yolu üzerinde şüpheli bir aracı sağa çekti. Alfa isimli dedektör köpekle yapılan aramada Antalya plakalı arabanın dorsesine yüklenmiş karpuzlar içerisine gizlenmiş halde 126 paket halinde 65 kilo 750 gram eroin maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındığı bildirildi. Konu ile ilgili tahkikatın çok yönlü devam ettiği öğrenildi. Öte yandan 1 Ocak- 30 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılan 61 operasyonda toplam 1 ton 856 kilo 263 gram eroin maddesi ele geçirildiği öğrenildi. Van Emniyet Müdürlüğü'nün madde kaçaklığı ile mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.



Sema DALGIÇ
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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