;
Yol Durumu
  1. Ölümcül tekmeye müebbet istendi

, , SP ve DP ittifak için anlaştı

, , (DP) ve (SP) ittifak konusunda anlaştı. Resmi açıklamanın ise perşembe günü yapılması bekleniyor. İttifakın ismine ise liderlerin karar vereceği belirtildi.

Muhalefette 4 parti ittifakta anlaştı!

, , (DP) ve (SP) ittifak konusunda anlaştı. Resmi açıklamanın ise perşembe günü yapılması bekleniyor. İttifakın ismine ise liderlerin karar vereceği belirtildi.

İttifak milletvekili seçimleri için oluşturuldu.

Etiketler: , , ,
  • 01 Mayıs 2018, Salı 00:17
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar