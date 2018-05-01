İYİ Parti, CHP, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Parti (SP) ittifak konusunda anlaştı. Resmi açıklamanın ise perşembe günü yapılması bekleniyor. İttifakın ismine ise liderlerin karar vereceği belirtildi.
İttifak milletvekili seçimleri için oluşturuldu.
İYİ Parti, CHP, Demokrat Parti (DP) ve Saadet Parti (SP) ittifak konusunda anlaştı. Resmi açıklamanın ise perşembe günü yapılması bekleniyor. İttifakın ismine ise liderlerin karar vereceği belirtildi.
İttifak milletvekili seçimleri için oluşturuldu.
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