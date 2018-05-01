;
Yol Durumu
  1. Tacettin Bayır hülleye hayır
  2. Şiddet ihbarı FETÖ firarisi çifti yakalattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ye gitti

Cumhurbaşkanı , özel uçak "CAN" ile TSİ 20.50'de 'nin başkenti Seul'e gitti.

Erdoğan Güney Korede

Erdoğan, Seul Hava Üssü'nde Protokolü yetkilileriyle Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçisi Ersin Erçin tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı , Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı , Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MİT Müsteşarı , Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Güney Kore'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'ye gitti




Etiketler: , , , , , , ,
  • 01 Mayıs 2018, Salı 22:51
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar