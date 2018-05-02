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  1. Bay Kemal'i çılgına döndüren anket

Tosun'u da dolandırdı! İşte vurgununun en korkunç ismi

Kurduğu ponzi sistemi ile yüz binlerce kişiyi dolandırarak ortalıktan kaybolan Tosun lakaplı 'ın yakın adamlarından olarak bilinen tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Suat Emur polis tarafından her yerde aranıyor.

Çiflik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul'un, yakalanmadan önce yaptığı açıklamalarda Aydın'dan 'raporu temiz çıkarmak için' 500 bin dolar aldığını anlattığı halen firari... Dosya kapsamındaki sanıkların ifadelerine göre Emur, 'ın sağ kolu ve her konuda onun adına yetkili bir isim...

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 08:54
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