Çiflik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul'un, yakalanmadan önce yaptığı açıklamalarda Aydın'dan 'raporu temiz çıkarmak için' 500 bin dolar aldığını anlattığı Fehmi Suat Emur halen firari... Dosya kapsamındaki sanıkların ifadelerine göre Emur, Mehmet Aydın'ın sağ kolu ve her konuda onun adına yetkili bir isim...