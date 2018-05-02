Çiflik Bank'ın yazılımcısı Cudi Cumhur Yurdakul'un, yakalanmadan önce yaptığı açıklamalarda Aydın'dan 'raporu temiz çıkarmak için' 500 bin dolar aldığını anlattığı Fehmi Suat Emur halen firari... Dosya kapsamındaki sanıkların ifadelerine göre Emur, Mehmet Aydın'ın sağ kolu ve her konuda onun adına yetkili bir isim...
Tosun'u da dolandırdı! İşte Çiftlik Bank vurgununun en korkunç ismi
Kurduğu ponzi sistemi ile yüz binlerce kişiyi dolandırarak ortalıktan kaybolan Tosun lakaplı Mehmet Aydın'ın yakın adamlarından olarak bilinen Fehmi Suat Emur tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı. Suat Emur polis tarafından her yerde aranıyor.
Etiketler: Mehmet Aydın , Çiftlik Bank , Fehmi Suat Emur
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