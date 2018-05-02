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Bay Kemal'i çılgına döndüren anket

yandaşı anket şirketinin ortaya koyduğu sonuçlar Bay Kemal'i çılgına döndürdü. talimatlı proje ittifakı çöken Kılıçdaroğlu'na parti tabanının yüzde 64’ü destek vermiyor.

Bay Kemali çılgına döndüren anket

Türkiye 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili seçimi için sandık başına gidecek. ve MHP'nin Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı 'ın karşına çıkaracak aday arayışı Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştırdı.

İSYAN BAYRAĞI AÇILDI
Erken seçim çağrıları yapan, "CHP hazır hodri meydan" diyen Genel Başkan , ihanet çetesinin adayı 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü, İP ve SP'nin desteğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkarmak için aylarca uğraş verdi. Kapı kapı dolaşan Kılıçdaroğlu, 15 milletvekilini kamuoyunda 'ye yakınlığıyla bilinen İP'e bile kiralık göndermişti. Ancak İP Genel Başkanı 'in adaylıkta diretmesiyle bütün planları altüst oldu.

liderinin izlediği politikadan parti tabanı büyük rahatsızlık duyuyor. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK uzantılarıyla kol kola girmesi sabırları taşırdı. Genel merkez yönetimine ve Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağı açıldığı, CHP seçmeni üzerinde yapılan araştırma ve anketlerde net bir şekilde ortaya çıkıyor. Genel başkanın ismi cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ilk sırada yer alıyor ancak yapılan anketlere göre partililerin sadece yüzde 36'sı Kılıçdaroğlu'nu destekliyor.

ÖRGÜT PARAMPARÇA
Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu'nun çekiştiği en büyük rakibi Muharrem İnce ise yüzde 20 oranında destek buluyor. CHP liderinin çatı aday yapmak için büyük uğraş verdiği, gecesini gündüzüne kattığı Gül'e ise destek yüzde bir bile değil. Parti yandaşı şirketlerin yaptığı araştırmaların sonuçları CHP'de bütünlük adına hiçbir şeyin kalmadığını ortaya koyuyor. Seçimlere 53 gün kala CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda açıklayacağını duyurdu. SP ise cumhurbaşkanı adayının, partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu olduğunu açıkladı.

HDP VE CHP'LİLER BİRBİRLERİNE GİRDİ
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Elazığ şubesi tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri düzenlendi. Törenlere terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir ve CHP'liler de katıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun HDP'yle kurduğu ittifakta ilk çatlak oluştu. HDP'li Pir konuştuğu sırada CHP'liler 'Hak hukuk adalet' sloganı attı. Pir, sloganın üzerine "Elazığ'daki CHP tabanı hala hak, hukuk, adalet diyor. Buna samimiyetiyle inanıyor, sizi kutluyorum" dedi. Eleştirilerini sürdüren Pir'e CHP'liler tepki gösterdi. Çıkan kargaşa ve gerginliğin ardından CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ve partililer alanı terk etti.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 08:35
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