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Son durak

Mendil satan Suriyeli çocuk, durağa gitti. Bir süre sonra yoluna girdi. Aracın altında kalarak hayatını kaybetti

Son durak
Her gün binlerce yolcuyu ağırlayan durağında, dün sabah facia meydana geldi. İddialara göre, Esenyurt'ta 8-10 yaşlarındaki Suriyeli bir erkek çocuk, mendil satmak için Saadetdere metrobüs durağına gitti. Küçük çocuk, bir süre sonra metrobüs yoluna girdi. Bu sırada Beylikdüzü istikametinden gelen metrobüs, çocuğu ezdi. Aracın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti. Talihsiz yavrunun cansız bedeni, ambulansla morga gönderildi. Metrobüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, ölen çocuğun kimliğine ve ailesine ulaşılamadığı öğrenildi.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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