Her gün binlerce yolcuyu ağırlayan metrobüs durağında, dün sabah facia meydana geldi. İddialara göre, İstanbul Esenyurt'ta 8-10 yaşlarındaki Suriyeli bir erkek çocuk, mendil satmak için Saadetdere metrobüs durağına gitti. Küçük çocuk, bir süre sonra metrobüs yoluna girdi. Bu sırada Beylikdüzü istikametinden gelen metrobüs, çocuğu ezdi. Aracın altında kalan çocuk, hayatını kaybetti. Talihsiz yavrunun cansız bedeni, ambulansla morga gönderildi. Metrobüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, ölen çocuğun kimliğine ve ailesine ulaşılamadığı öğrenildi.
Son durak
Mendil satan Suriyeli çocuk, durağa gitti. Bir süre sonra metrobüs yoluna girdi. Aracın altında kalarak hayatını kaybetti
- 02 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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