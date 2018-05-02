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Rus çıkarma gemisi, Boğazı'ndan geçti

Boğazı'ndan geçen, askeri malzeme yüklü güvertesi kamufle edilmiş, Rus donanmasına ait, 152 borda numaralı '' adlı genel amaçlı çıkarma gemisi, 'e doğru yol aldı.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 13:29
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