Rusya'nın Karadeniz filosuna kayıtlı, askeri malzeme yüklü çıkarma gemisi 'Nikolai Filchenkov', Çanakkale Boğazından geçerek, Akdenize doğru yol aldı.
Rus çıkarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Çanakkale Boğazı'ndan geçen, askeri malzeme yüklü güvertesi kamufle edilmiş, Rus donanmasına ait, 152 borda numaralı 'Nikolai Filchenkov' adlı genel amaçlı çıkarma gemisi, Akdeniz'e doğru yol aldı.
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