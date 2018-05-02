;
Yol Durumu
  1. Rus çıkarma gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Kırmızı listedeki böyle yakalandı!

-Eruh operasyonlarında sağ olarak ele geçirilen in ile aranan Malik kod adlı Osman Özonal'ın güvenlik güçleri tarafından teslim alındığı anın görüntüsü ortaya çıktı.

Kırmızı listedeki terörist böyle yakalandı!

tarafından 'te yapılan operasyon sonucunda le aranan bir ele geçirilmiş ve Genelkurmaydan yapılan açıklamada bu ismin Malik kod adlı kaydedilmişti.

Özonal'ın yakalanma görüntüleri sosyal medyada yayımlandı. Aynı operasyonda iki terörist de ölü olarak ele geçirilmişti.

Teröristle beraber iki AK-47 piyade tüfeği ile mermiler, iki el bombası ile muhtelif malzeme ele geçirildi.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

Etiketler: , , , , ,
  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 14:11
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar