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Eski Hazine Müsteşarlığı çalışanlarına operasyonu

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında, 9'u eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi, şüphelilerden 4'ü gözaltına alındı.

Eski Hazine Müsteşarlığı çalışanlarına FETÖ operasyonu

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgüt üyeliği suçundan soruşturma yürütülen zanlılardan bazılarının örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edildi.

Görevden uzaklaştırılmış ve ihraç edilmiş 9 eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı ve bir sivil için ve 'de gözaltı kararı çıkartıldı.

Kararın ardından harekete geçen emniyet görevlileri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 4'ünü gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 13:12
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