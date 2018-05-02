Eski Hazine Müsteşarlığı çalışanlarına FETÖ operasyonu

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgüt üyeliği suçundan soruşturma yürütülen zanlılardan bazılarının örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edildi.

Görevden uzaklaştırılmış ve ihraç edilmiş 9 eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı ve bir sivil için Ankara ve İzmir'de gözaltı kararı çıkartıldı.

Kararın ardından harekete geçen emniyet görevlileri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda şüphelilerden 4'ünü gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.