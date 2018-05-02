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Ramazan'da et fiyaarı ne kadar olacak? Gıda, ve Hayvancılık Bakanı açıkladı

Bakan Fakıbaba, Ramazan ayında Et ve aracılığıyla 29 'ye kıyma ve 31 TL'ye et satışının devam edeceğini belirtti.

Bakanlık müjdeyi verdi! Ramazan ayında et fiyatları...
Gıda, ve Hayvancılık Bakanı , Ramazan ayında Et ve aracılığıyla 29 'ye kıyma ve 31 TL'ye et satışının devam edeceğini belirterek, 'Besiciler, ithalatçılar para kazanacak elbet ama bunun dengeli olması lazım. Eğer dengesiz şekilde piyasayı speküle edecek olurlarsa onların karşısında olacağımı iyi bilsinler. Elimizde gerekli enstrüman var, biz bu piyasayı dizayn edebiliriz. Bunlar geçici çözümlerdir, ateşi söndürmek için yapıyoruz. 2023 yılına kadar bu sorular artık sorulmayacak' dedi.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 14:23
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