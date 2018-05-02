Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ramazan ayında Et ve Süt Kurumu aracılığıyla 29 TL'ye kıyma ve 31 TL'ye et satışının devam edeceğini belirterek, 'Besiciler, ithalatçılar para kazanacak elbet ama bunun dengeli olması lazım. Eğer dengesiz şekilde piyasayı speküle edecek olurlarsa onların karşısında olacağımı iyi bilsinler. Elimizde gerekli enstrüman var, biz bu piyasayı dizayn edebiliriz. Bunlar geçici çözümlerdir, ateşi söndürmek için yapıyoruz. 2023 yılına kadar bu sorular artık sorulmayacak' dedi.
Ramazan'da et fiyatları ne kadar olacak? Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba açıkladı
Bakan Fakıbaba, Ramazan ayında Et ve Süt Kurumu aracılığıyla 29 TL'ye kıyma ve 31 TL'ye et satışının devam edeceğini belirtti.
Etiketler: Ahmet Eşref Fakıbaba , Tarım , Süt Kurumu , TL
- FETÖ'nün CHP'yi dizayn planı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ulusal Mezarlık ziyaretinde dikkat çeken detay!
- Erdoğan'ı beğenmeyenlere Avrupa'yı göstererek ders veren TIR şoförü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.