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soruşturmasında flaş gelişme

soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.

Bulgar polisi tarafından uçakla getirildiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Türk polisine teslim edilen Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 15:09
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