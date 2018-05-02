Bulgar polisi tarafından uçakla getirildiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Türk polisine teslim edilen Düzgün Genç Bakırköy Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme
Çiftlik Bank soruşturması kapsamında hakkında kırmızı bülten çıkarılan Düzgün Genç Bulgaristan'da yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
Etiketler: Çiftlik Bank , Düzgün Genç
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