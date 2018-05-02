Nehirde sır ölüm

İngiltere'de 12 yıldır kuaförlük yapan Sinan Altuntaş (35), 26 gün önce arkadaşlarıyla birlikte kaldığı evden "Markete gidiyorum" diye ayrıldı. 3 gün sonra ise cesedi Londra'yı ikiye bölen Thames Nehri'nin kıyısında bulundu. Altuntaş'ın ölümü gizemini İstanbul'da yaşayan abla Mahperi Altuntaş, "Cenazeyle birlikte gönderilen resmi yazılarda, otopsi yapılmasına rağmen ölüm nedeni yazılmamıştı. Polisin dosyayı kapatacağı ve ölümde sırrı, öğrenemeyeceğimiz konusunda endişelerimiz var" dedi.
TARİKAT ÜYESİ Mİ!
Abla Altuntaş, ilginç bir iddiayı ortaya attı: Sinan'ın, "Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı" isimli grubün üyesi olduğunu öğrendik. İstanbul'da 6 bin üyesi varmış. Londra'da daha önce de gruba üye 2 gencin kaybolduğu bilgisine ulaştık. Sinan'da ölmeden önce tüm banka hesaplarını boşaltmış. Bu konunun araştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.
TARİKAT ÜYESİ Mİ!
Abla Altuntaş, ilginç bir iddiayı ortaya attı: Sinan'ın, "Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı" isimli grubün üyesi olduğunu öğrendik. İstanbul'da 6 bin üyesi varmış. Londra'da daha önce de gruba üye 2 gencin kaybolduğu bilgisine ulaştık. Sinan'da ölmeden önce tüm banka hesaplarını boşaltmış. Bu konunun araştırılmasını istiyoruz" diye konuştu.
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