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grubu 'ı aday göstermek için karar aldı

, 'ı aday göstermek için grup kararı aldı

MHPden Erdoğan kararı!

Grubu, 'ın adayı olarak gösterilmesine ilişkin karar aldı.

MHP Grubu, TBMM'de, Grup Başkanvekili Erkan Akçay başkanlığında basına kapalı olarak toplandı.

AA'nın haberine göre; toplantıda, 24 Haziran'dan yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Grubunun adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı alındı.

MHP'nin 'na başvurusunu, 4 Mayıs Cuma günü yapması bekleniyor.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 12:37
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