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  1. İstanbul'daki "kara nokta"lara dikkat

'nün 'deki iki elebaşı ve böyle görüntülendi

'de yargı süreçleri sonucunda darbe girişiminde bulunduğu kesinleşen Fetullahçı Terör Örgütü'nün () 'deki kurumlarında üst düzey yöneticilik yapan ve , Anadolu Ajansı (AA) ekibinin sorularına yanıt veremedi.



'nün 'deki kurumlarında yöneticilik yapan Çınar ile Özkan, Washington'daki bir otelin bahçesinde görüntülendi - FETÖ'nün karşıtı medya operasyonlarında rol alan Çınar ile örgütün finansal ayağında milyonlarca dolarlık bağışlarıyla gündeme gelen Özkan, AA muhabirinin sorularına cevap vermedi. AA ekibini karşısında gören Özkan'ın arkasına bile bakmadan uzaklaşması dikkati çekti. Çınar ise Türkiye karşıtı propagandalarıyla bilinen internet haber sitelerinde FETÖ-YPG iş birliğini neden finanse ettiği sorusunu yanıtsız bıraktı.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 12:25
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