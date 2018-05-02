FETÖ'nün ABD'deki kurumlarında yöneticilik yapan Çınar ile Özkan, Washington'daki bir otelin bahçesinde görüntülendi - FETÖ'nün Türkiye karşıtı medya operasyonlarında rol alan Çınar ile örgütün finansal ayağında milyonlarca dolarlık bağışlarıyla gündeme gelen Özkan, AA muhabirinin sorularına cevap vermedi. AA ekibini karşısında gören Özkan'ın arkasına bile bakmadan uzaklaşması dikkati çekti. Çınar ise Türkiye karşıtı propagandalarıyla bilinen internet haber sitelerinde FETÖ-YPG iş birliğini neden finanse ettiği sorusunu yanıtsız bıraktı.
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