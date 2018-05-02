Akademik kariyerleri için ALES katılacak olan adaylar sabırsızlıkla sınav giriş yerlerini sorguluyorlar. Peki ALES sınav giriş belgesi nereden öğrenilir? 2018 ALES tarihleri ise...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilk kez 81 ilde yapılacak. Sınava 304 bin 870 aday girecek. Daha önceki yıllarda ALES'e başvuran adaylar, başvurdukları ildeki aday sayısının binin altında olması durumunda başvurdukları ilde sınava giremiyorlar, binin üstünde sınava girecek adayın olduğu komşu illerde sınava alınıyorlardı.

2018 ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖSYM Başkanlığı, ALES için bu uygulamayı 2018 yılında kaldırdı. Böylece tüm adaylar kendi illerinde sınava girebilecekler. Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM olarak sınav hizmetlerini kolay erişilebilir kılmak için çabaladıklarını ifade etti. Sınavları imkanlar ölçüsünde her ilde yapmak için planlamalar yaptıklarını belirten Özer, şunları kaydetti:



"ALES, yükseköğretimde hem lisansüstü eğitim hem de akademik kadrolara başvuruyapabilmek için en kritik sınav. Bu nedenle gençlerimizin bu sınavlara erişimlerini kolaylaştırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimİ desteklemek için ALES sınavlarında 'bin altı kota' uygulamasını 2018 yılı için kaldırdık.



6 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak ALES-İlkbahar sınavını 81 ilde yapacağız. Böylece binin altında başvuru olan illerimizde de ALES yapılacak ve adaylarımız başka illere gitmeden kendi illerinde sınava girebilecekler. Tüm adaylarımıza sınavda başarılar diliyorum."

ALES SINAV GİRİŞ YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

6 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek olan ALES sınavı için heyecan dorukta. 2018 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2018-ALES İlkbahar Dönemi) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri ÖSYM tarafından tamamlandı ve adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabiliyor.



ALES SINAV TARİHLERİ (2018)

2018 ALES sonbahar dönem sınavı için ise başvurular 19 Eylül - 27 Eylül 2018 tarihleri arasında alınacak olup, 18 Kasım 2018 tarihinde sınav tüm ülke genelindeki sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından yapılacak. Bu sınava ait sonuçlar ise; yeni yıldan önce, 20 Aralık 2018 tarihinde açıklanacak.

ALES HAFTA SONU 81 İLDE YAPILACAK

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Mayıs'ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ilk kez 81 ilde yapılacak.

Sınava 304 bin 870 aday girecek. Daha önceki yıllarda ALES'e başvuran adaylar, başvurdukları ildeki aday sayısının binin altında olması durumunda başvurdukları ilde sınava giremiyorlar, binin üstünde sınava girecek adayın olduğu komşu illerde sınava alınıyorlardı.

ÖSYM Başkanlığı, ALES için bu uygulamayı 2018 yılında kaldırdı. Böylece tüm adaylar kendi illerinde sınava girebilecekler.

Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, ÖSYM olarak sınav hizmetlerini kolay erişilebilir kılmak için çabaladıklarını ifade etti.

Sınavları imkanlar ölçüsünde her ilde yapmak için planlamalar yaptıklarını belirten Özer, şunları kaydetti:

"ALES, yükseköğretimde hem lisansüstü eğitim hem de akademik kadrolara başvuru yapabilmek için en kritik sınav. Bu nedenle gençlerimizin bu sınavlara erişimlerini kolaylaştırabilmek, dolayısıyla yükseköğretime bu bağlamda erişimi desteklemek için ALES sınavlarında 'bin altı kota' uygulamasını 2018 yılı için kaldırdık. 6 Mayıs 2018 tarihinde yapılacak ALES-İlkbahar sınavını 81 ilde yapacağız. Böylece binin altında başvuru olan illerimizde de ALES yapılacak ve adaylarımız başka illere gitmeden kendi illerinde sınava girebilecekler. Tüm adaylarımıza sınavda başarılar diliyorum."