;
Yol Durumu
  1. Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

'in baba evinde şampiyonluk sevinci

, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda nın sahibi olurken baba evinde görülmeye değer bir heyecan vardı.



'in 8. kez Avrupa şampiyonu olması, final müsabakasını Yozgat'taki evlerinde televizyondan izleyen ailesi tarafından sevinçle karşılandı.

Etiketler: , , , ,
  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 09:28
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar