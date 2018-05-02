Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in 8. kez Avrupa şampiyonu olması, final müsabakasını Yozgat'taki evlerinde televizyondan izleyen ailesi tarafından sevinçle karşılandı.
Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci
Rıza Kayaalp, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olurken baba evinde görülmeye değer bir heyecan vardı.
Etiketler: Rıza Kayaalp , Altın madalya , İstiklal Marşı , Türkiye , milli güreşçi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.