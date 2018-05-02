;
Yol Durumu
  1. 'Mezarlıkta ağlayan kız'ın gizemini kameralar çözecek

haritalarında Yunan isyancının ismi tepki çekti!

’ın harita uygulamasında 'deki askeri bir tesis içinde bulunan yolun Osmanlı döneminde Yunan ayaklanmalarına liderlik eden "Kolokotronis" ismi ile gözükmesi sosyal medyada büyük tepki çekti

Google haritalarında tepki çeken isim
'ın haritalarında 'in Bayraklı ilçesinde bulunan askeri bir tesisin içinde kalan yol ile 'nın içinden geçen yola Osmanlı döneminde Yunan ayaklanmalarına liderlik eden "Kolokotronis" isminin verilmesi tepkilere neden oldu.



İlginç gelişme, bir Instagram kullanıcısının yaptığı paylaşımla fark edildi. Bayraklı ilçesinde bulunan Ege Deniz Bölge Komunalığına bağlı tesisin içinde kalan, ayrıca Atatürk Ormanı'nın içinden geçen yol "Kolokotronis Rd" olarak gözüküyor. 1820'li yıllarda Osmanlı'ya karşı başlatılan ayaklanmalara öncülük eden Kolokotronis'in ismini fark eden takipçiler, paylaşımın altına yorumlarıyla tepkilerini dile getirdiler. Yorumlardan bazıları şöyle:



"O caddeden onu denize dökmüşüzdür takılmayın", "Nasıl yani bir hain'in ismi cadde olarak mı anılıyor İzmir'de?", "Yunan komutan doğmamış Türk bebeklerin katili ve caddelerine ismi verilmiş biri".

Theodoros Kolokotronis kimdir ?
Yunan bağımsızlık savaşında (1821-30) önemli rol oynayan Yunan mareşali olan Kolokotronis, Yunan tarihinin en ünlü milli "kahramanlarından" biri olarak kabul ediliyor. Yunanistan'ın Osmanlı Devleti'nden kopması için mücadele eden Philiki Hetaireia (Filiki Eterya) adlı örgütün üyesi olan Kolokotronis, bağımsızlık savaşı sırasında Mora'da (Peloponnesos) çarpışan isyancılara önderlik etti.

Etiketler: , , , , ,
  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 18:16
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar