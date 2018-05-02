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Erdoğan için adaylık başvurusunu Yıldırım ve Bahçeli yapacak

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile cuma günü saat 11.00'de 'ye giderek, 'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak

Erdoğanın adaylık başvurusu cuma günü!

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile cuma günü Yüksek Seçim Kuruluna (), Cumhurbaşkanı 'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuruda bulunacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yıldırım ve Bahçeli, YSK'ye gidecek.

Yıldırım ve Bahçeli, Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için YSK'ye cuma günü saat 11.00'de başvuru yapacak.

Seçim takvimi uyarınca, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için Mecliste grubu bulunan partilerin cumhurbaşkanı adaylarının bu hafta içinde kesinleşmesi gerekiyor.

, 27 Nisan Cuma günü seçime yönelik adaylık muvafakatnamesini imzalayarak AK Parti grup başkanvekillerine teslim etmişti.

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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba 19:03
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