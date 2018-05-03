Seçmen sorgulama işlemi nasıl yapılır? Milyonlarca vatandaşın son günlerde en sık sorduğu soru olan "Nerede oy kullanacağım?" sorusu cevap buluyor... e-Devlet ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) internet sitesi üzerinden seçmen sorgulama işlemi yapılabilecek.

YURT DIŞI SEÇMEN KÜTÜKLERİ DE ASKIYA ÇIKIYOR

Yurt dışı seçmen kütüğü "www.ysk.gov.tr" adresinde ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Yine "www.ysk.gov.tr" adresinden bina bazında seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanacak. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğünün, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı üzerinden erişime açıklamasına başlanacak. Ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine (siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere) elden teslimi yapılacak.