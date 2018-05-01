Zeynep çürüyor!

PEGASUS Havayolları'na ait 'Zeynep' isimli uçak, 13 Ocak günü Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistten çıktı. Deniz tarafına yönelip tekerlekleri balçığa saplandı. Denize 25 metre kala durabilen uçaktaki 162 yolcu büyük panik yaşadı. 20 saatlik çalışmanın ardından saplandığı yerden kurtarıldı. Ardından Trabzon Havalimanı'nda güvenli bir bölgeye kaldırıldı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi, uçağın kütüphane olarak kullanılmasını istedi, ancak Pegasus, bu konuyla ilgili bir dönüş yapmadı. Değeri 100 bin dolar olan ve 3.5 aydır apronda çürümeye terk edilen uçağın sigorta şirketinden Pegasus Havayolları tarafından satın alındığı ortaya çıktı.
Uçağın teknik aksamının zaman zaman parça tedariki için havayolu şirketi tarafından kullanıldığı öğrenildi. Uçağın bundan sonraki akıbeti ile ilgili ise herhangi bir bilgi verilmedi.
Uçağın teknik aksamının zaman zaman parça tedariki için havayolu şirketi tarafından kullanıldığı öğrenildi. Uçağın bundan sonraki akıbeti ile ilgili ise herhangi bir bilgi verilmedi.
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