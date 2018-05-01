AK Parti'nin 16 yıllık kesintisiz iktidarı döneminden tüm alanlarda olduğu gibi sağlıkta da devrim niteliğinde projeler ve yenilikler hayata geçirildi. Hastanelerde yaşanan doktor ve eczane kuyruklarından, dünyaya örnek olan bir modele geçişi başaran AK Parti hükümetlerinin sağlık alanındaki mucizesi, sınırları aşarak Türkiye'yi uluslararası bir sağlık üssü konumuna da taşıdı.