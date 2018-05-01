AK Parti'nin 16 yıllık kesintisiz iktidarı döneminden tüm alanlarda olduğu gibi sağlıkta da devrim niteliğinde projeler ve yenilikler hayata geçirildi. Hastanelerde yaşanan doktor ve eczane kuyruklarından, dünyaya örnek olan bir modele geçişi başaran AK Parti hükümetlerinin sağlık alanındaki mucizesi, sınırları aşarak Türkiye'yi uluslararası bir sağlık üssü konumuna da taşıdı.
Türkiye sağlıkta mucizeyi yaşadı
2002'den önce sağlık sistemi uzun kuyruklarla gündeme gelirken günümüzde vatandaşlar modern hastanelerde diledikleri zaman şifa buluyor. Türkiye, geçen 16 yılda bölgenin sağlık üssü haline geldi.
Etiketler: Türkiye , AK Parti , şehir hastaneleri , aile hekimi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.