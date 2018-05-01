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sağlıkta mucizeyi yaşadı

2002'den önce sağlık sistemi uzun kuyruklarla gündeme gelirken günümüzde vatandaşlar modern hastanelerde diledikleri zaman şifa buluyor. , geçen 16 yılda bölgenin sağlık üssü haline geldi.

'nin 16 yıllık kesintisiz iktidarı döneminden tüm alanlarda olduğu gibi sağlıkta da devrim niteliğinde projeler ve yenilikler hayata geçirildi. Hastanelerde yaşanan doktor ve eczane kuyruklarından, dünyaya örnek olan bir modele geçişi başaran AK Parti hükümetlerinin sağlık alanındaki mucizesi, sınırları aşarak 'yi uluslararası bir sağlık üssü konumuna da taşıdı.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 09:54
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