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adayını cuma günü açıklayacak

'li yaptığı açıklama "Cuma günü saat 10.00'da adayımızı açıklayacağız" dedi.

CHP adayını cuma günü açıklayacak

Tezcan, partisinin cumhurbaşkanı adayını 5 Mayıs Cuma günü saat 10.00'da Ankara'da bulunan Profesör Dr. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda yapacakları bir toplantıda açıklayacaklarını duyurdu.

"DAHA ERKEN YA DA DAHA GEÇ DEĞİL"
Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen Tezcan, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayımız Türkiye'de yeni dönemde yeni bir başlangıç olacak. Cumhurbaşkanı adayımızı cuma günü saat 10.00'da Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda büyük bir şölen ile açıklayacağız. Cuma gününü bekleyin. Daha erken ya da daha geç değil. Hayırlı uğurlu olsun Türkiye için."

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 10:03
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