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'den son dakika yağış açıklaması! 'da nasıl olacak?

konusunda den son dakika açıklaması geldi! 1 Mayıs Salı gününün resmi tatil olmasıyla birlikte tatil günlerini dışarda değerlendirmek isteyen bireyler hava durumu konusunda araştırmalarını sürdürüyor. 'da hava durumu nasıl olacak? Özellikle geçtiğimiz hafta İstanbul'da bahar havası yaşanıyordu fakat Pazar gününden itibaren hava sıcaklıkları düştü. Meteoroloji tarafından yapılan son dakika hava durumu açıklamasında tüm sorulara yanıt verildi. İşte il il bölge bölge hava durumu raporu..


Bugün nasıl? hava durumu konusunda yaptığı son dakika açıklamasında tatil günlerini aktivite yaparak geçirmek isteyen lulara müjdeyi verdi! İstanbullular bu sabaha kapalı bir havayla uyandı. 30 Nisan Pazartesi gününü de tatillerine ekleyebilen vatandaşlar hafta sonuyla birlikte 4 gün izin yapmış olacak. Hava durumu konusunda tüm detaylar ve vatandaşların yanıt aradığı soruların yanıtlarının tamamı burada...
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  • 01 Mayıs 2018, Salı 09:51
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