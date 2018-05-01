Ramazan 2018 ne zaman başlıyor? Oruç tutmaya ne zaman başlayacağız? İlk sahur ne zaman?

Ramazan ayı, Kuran'ın indirildiği ve içinde, "bin aydan daha hayırlı olan," Kadir Gecesi'nin de içinde bulunduğu bereket ayıdır. Müslüman alemi, sabırsızlıkla beklediği 2018 Ramazan ayının ilk orucu ne zaman? sorusunun yanıtını aramaya başladı. 2018 yılı 11 ayın sultanı Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak ve 14 Haziran Perşembe günü ise Ramazan'ın son günü olacak. Peki Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır? 2018 yılı İslam alemi için önemli gün ve geceler ne zaman? Üç aylar ne zaman başlıyor? İşte islam dünyasının sabırsızlıkla beklediği 2018 Ramazan ayı ile ilgili detaylar...

Allah'ın kullarına bir lütfu olan Ramazan Ayı, tüm insanlığa rehber olarak gönderilen, Kuran'ın indirildiği ve içinde, "bin aydan daha hayırlı olan," Kadir Gecesi'nin de içinde bulunduğu bereket ayıdır. İslam alemi, sabırsızlıkla beklediği 2018 Ramazan ayının ilk orucu ne zaman? sorunun yanıtını aramaya başladılar. 2018 yılı 11 ayın sultanı Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak ve 14 Haziran Perşembe günü ise Ramazan'ın son günü olacak. Peki Ramazan ayında hangi ibadetler yapılır? 2018 yılı İslam alemi için önemli gün ve geceler ne zaman? Üç aylar ne zaman başlıyor? İşte islam dünyasının sabırsızlıkla beklediği 2018 Ramazan ayı ile ilgili detaylar...

2018 RAMAZAN AYI ORUÇ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in indiği rahmet, mağfiret ve bereket ayıdır. Allah'ın kullarına bir lütfu olan Ramazan Ayı, tüm insanlığa rehber olarak gönderilen, Kuran'ın indirildiği ve içinde, "bin aydan daha hayırlı olan," Kadir Gecesi'nin de içinde bulunduğu bereket ayıdır. Peki Ramazan ayı oruç ne zaman başlıyor? Diyanet İşleri başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre, Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba (2018) günü başlayacak.

3 AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

3 ayların gelmesiyle yüreklerinde farklı bir coşku oluşan Müslümanlar, 2018 yılına yaklaşmamız ile birlikte 3 ayların ne zaman başlayacağı sorusuna yanıt aramaya başladı. 2018 yılında 3 aylar 18 Mart 2018 tarihinde Receb ayı ile birlikte başlayacak. Ayrıca bu günde Regaib Kandili idrak edilecek. 13 Nisan 2018 tarihinde ise Miraç Kandili karşılanacak.

17 Nisan 2018 tarihinde Şaban ayı başlayacak ve 30 Nisan 2018 tarihinde Berat Kandili idrak edilecek. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı ise 16 Mayıs 2018 tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi ise 10 Haziran 2018 tarihine denk gelmektedir. Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı ise 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve 17 Haziran 2018'de bayram son bulacak.

RAMAZAN BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Arefe günü 14 Haziran Perşembe gününe denk geldiği için Ramazan Bayramı tatilinde uzun bir tatil olmayacak. Bu yüzden resmi tatil günleri perşembe öğleden sonra ile birlikte Cuma, Cumartesi ve Pazar. Çalışanlar, zaten iki günü hafta sonu olan 3.5 günlük bir tatil olacak.

2018 YILI ÖNEMLİ GÜN VE GECELER

3 aylar içerisinde birçok önemli gün ve geceler bulunmaktadır. Buna göre;

Mevlid Kandili: 19 Kasım 2018 Pazartesi

Regaib Kandili: 22 Mart 2018 Perşembe Perşembe

Miraç Kandili: 13 Nisan 2018 Cuma

Berat Kandili: 30 Nisan 2018 Pazartesi

Ramazan Ayı Başlangıcı: 16 Mayıs 2018 Çarşamba

Kadir Gecesi: 10 Haziran 2018 Pazar

Ramazan Bayramı: 15 Haziran 2018 Cuma

Kurban Bayramı: 21 Ağustos 2018 Salı