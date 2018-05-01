1 Mayıs tatili nedeniyle 30 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek olan toplantılar iptal olmuştu. MHP için ertelenen toplantının yarın saat 12.00'da yapılacağı belirtildi.
MHP Grubu yarın saat 12'de toplanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı alacak.
MHP Erdoğan'ın adaylığı için toplanacak
MHP Grubu yarın saat 12'de toplanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı alacak.
1 Mayıs tatili nedeniyle 30 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek olan toplantılar iptal olmuştu. MHP için ertelenen toplantının yarın saat 12.00'da yapılacağı belirtildi.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanı Erdoğan , MHP
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