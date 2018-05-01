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Erdoğan'ın adaylığı için toplanacak

Grubu yarın saat 12'de toplanarak 'ın adaylığı için grup kararı alacak.

MHP Erdoğanın adaylığı için toplanacak

1 Mayıs tatili nedeniyle 30 Nisan Salı günü gerçekleştirilecek olan toplantılar iptal olmuştu. için ertelenen toplantının yarın saat 12.00'da yapılacağı belirtildi.

MHP Grubu yarın saat 12'de toplanarak 'ın adaylığı için grup kararı alacak.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 13:11
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