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  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakşibendi Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti

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Resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın Buhara şehrindeki Hazretleri türbesini ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından vatandaşlar Nakşıbendi kimdir? Muhammed Bahauddin kimdir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki Şeyh Nakşibendi kimdir? İşte o soruların yanıtı haberimizde.

Nakşıbendi Hazretleri kimdir? (Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi)

NAKŞIBENDİ HAZRETLERİ KİMDİR?
, evliya olarak kabul edilir. Muhammed Bahauddin ; seyyid olup insanları Hakka dâvet eden, doğru yolu göstererek saâdete kavuşturan ve kendilerine "Silsile-i aliyye" denilen büyük âlim ve velîlerin on beşincisidir. Muhammed Bâbâ Semmâsî ile Emîr Külâl'in talebesidir. İsmi, Muhammed bin Muhammed'dir. Behâeddîn ve Şâh-ı Nakşibend gibi lakabları vardır. Allahü teâlânın sevgisini kalplere nakşettiği için, "Nakşibend" denilmiştir. 1318 (H.718) senesinde Buhârâ'ya beş kilometre kadar uzakta bulunan Kasr-ı Ârifân'da doğdu. 1389 (H.791)'da Kasr-ı Ârifân'da Rebî'ul-evvel ayının üçünde Pazartesi günü vefât etti. Kabri oradadır. İslâm âlimlerinin en meşhûrlarından olup, tasavvufta en yüksek derecelere ulaşmıştır. Zamânında ve kendinden sonraki asırlarda onun sebebi ile pekçok insan, hidâyete, doğru yola kavuşmuştur.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 14:09
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