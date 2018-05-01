NAKŞIBENDİ HAZRETLERİ KİMDİR?
Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi, evliya olarak kabul edilir. Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi; seyyid olup insanları Hakka dâvet eden, doğru yolu göstererek saâdete kavuşturan ve kendilerine "Silsile-i aliyye" denilen büyük âlim ve velîlerin on beşincisidir. Muhammed Bâbâ Semmâsî ile Emîr Külâl'in talebesidir. İsmi, Muhammed bin Muhammed'dir. Behâeddîn ve Şâh-ı Nakşibend gibi lakabları vardır. Allahü teâlânın sevgisini kalplere nakşettiği için, "Nakşibend" denilmiştir. 1318 (H.718) senesinde Buhârâ'ya beş kilometre kadar uzakta bulunan Kasr-ı Ârifân'da doğdu. 1389 (H.791)'da Kasr-ı Ârifân'da Rebî'ul-evvel ayının üçünde Pazartesi günü vefât etti. Kabri oradadır. İslâm âlimlerinin en meşhûrlarından olup, tasavvufta en yüksek derecelere ulaşmıştır. Zamânında ve kendinden sonraki asırlarda onun sebebi ile pekçok insan, hidâyete, doğru yola kavuşmuştur.
Nakşıbendi Hazretleri kimdir? (Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi)
Resmi temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan'ın Buhara şehrindeki Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi Hazretleri türbesini ziyaret etti. Bu ziyaretin ardından vatandaşlar Nakşıbendi kimdir? Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi kimdir? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki Şeyh Nakşibendi kimdir? İşte o soruların yanıtı haberimizde.
NAKŞIBENDİ HAZRETLERİ KİMDİR?
- Ramazan 2018 ne zaman başlıyor? Oruç tutmaya ne zaman başlayacağız? İlk sahur ne zaman?
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakşibendi Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti
- Türkiye sağlıkta mucizeyi yaşadı
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