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Erdoğan, Nakşibendi Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti

ve eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi ile Hazretleri'nin türbesini gezdi.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 13:59
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