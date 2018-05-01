Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev ile Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi Hazretleri'nin türbesini gezdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nakşibendi Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve eşi Ziraat Mirziyoyev ile Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi Hazretleri'nin türbesini gezdi.
Etiketler: Muhammed Bahauddin Şeyh Nakşibendi , Recep Tayyip Erdoğan , Ziraat Mirziyoyev , Cumhurbaşkanı , Özbekistan
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