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Çatı fiyaskosundan sonra şimdi de korsan aday skandalı

Abdullah Gül üzerinden yürütülen çatı aday kampanyasının fiyasko ile sonuçlanmasının ardından 'nin cumhurbaşkanı adayı olan 'nun korsan bir şekilde parti adına adaylığının açıklandığı ortaya çıktı.

Çatı fiyaskosundan sonra şimdi de korsan aday skandalı

Genel Başkanı , Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı.

TWITTER HESABINDAN PAYLAŞILDI
Saadet Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı partinin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu oldu. Saadet Partisi, 24 Haziran lerindeki cumhurbaşkanı adayının Genel Başkan Karamollaoğlu olduğunu açıkladı. Partinin Twitter hesabında, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu cumhurbaşkanı adayımız olmuştur. Ülkemize hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

AK PARTİ ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI ŞENTOP'TAN İTİRAZ:

"KARAMOLLAOĞLU SP'NİN ADAYI OLAMAZ BAĞIMSIZ ADAY OLABİLİR"
"Saadet Partisi adayını açıkladı" şeklindeki haberlere Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. 'tan bir itiraz geldi. Saadet Partisi'nin aday gösterebilmesi için mecliste grubu bulunması ya da son seçimlerde %5 oy alması gerektiğinin altını çizen Şentop, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

1-) Cumhurbaşkanlığına 3 şekilde aday gösterilebilir: 1- TBMM'de Grubu bulunan parti tarafından 2- Son seçimde tek başına veya birlikte %5'i geçen partiler tarafından 3- Yüz bin imza ile.

2-) Bir kişinin bir siyasi partinin adayı olabilmesi için o siyasi partinin Anayasaya göre aday gösterme imkanının bulunması gerekir. Yani, aday gösterecek siyasi partinin ya TBMM'de grubu bulunmalı ya da son seçimde en az %5 oy almış olmalı.

3-) TBMM'de grubu bulunmayan veya son seçimde en az %5 oy almış olmayan bir siyasi partinin adayı olmaz; olamaz. Zira böyle bir parti aday gösteremez.

4-) Bir siyasi parti üyesi veya yöneticisi yüz bin imza ile cumhurbaşkanı adayı olabilir; buna bir mani yok. Ama o kişi artık bir siyasi partinin adayı değildir; bağımsız adaydır. Henüz imzalar tamamlanmamışsa, sadece aday adayıdır.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 14:40
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