;
Yol Durumu
  1. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için önemli uyarı!

'de korkutan

'de ise saat 08.35'te merkezi Menderes olan 3,1 büyüklüğünde meydana geldi. Depremin yaklaşık 7,8 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

İzmirde korkutan deprem
'in Menderes ilçesinde ise saat 08.35'te 3,1 büyüklüğünde meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.03'te 'nde açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi. İzmir'de ise saat 08.35'te merkezi Menderes olan 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 7,8 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.

Depremler herhangi bir hasara yol açmadı.
Etiketler: , , , ,
  • 01 Mayıs 2018, Salı 09:36
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar