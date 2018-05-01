Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları başladı

DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde Maltepe'deki miting alanında düzenlenecek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlaması için alana gelecek gruplar, belirlenen noktalarda toplanmaya başladı.





Maltepe'deki etkinlik alanında düzenlenecek miting için vatandaşlar, Turgut Özal Sahil Bulvarı Kartal-Cevizli, Feyzullah Caddesi ve Turgut Özal Sahil Bulvarı İdealtepe'de, 1 Mayıs Tertip Komitesi tarafından önceden belirlenen hareket alanlarında bir araya geldi.





Miting alanına ulaşmak için toplanma alanlarına gelen vatandaşlar, polis tarafından oluşturulan kontrol noktalarından geçirilerek içeri alındı.

Kontrol alanlarında polis ekiplerince, bazı pankartlarda kullanılan sopalar söküldü ve toplanma alanının dışına çıkarıldı. Ayrıca toplanma alanlarında yürüyüş saatini bekleyen bazı vatandaşların da halay çektiği görüldü.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, helikopterle de denetim yapılıyor.

Öte yandan, Gülsuyu metrosu önünde, DİSK'e bağlı bazı sendika üyelerinin toplanması üzerine, polis önlem aldı. Sloganlar atan grup, bir süre sonra şarkılar eşliğinde miting alanına doğru yürüyüşe geçti.







İŞÇİLER MALTEPE MİTİNG ALANINA GİRİŞ YAPTI

Maltepe'de 3 farklı noktada bir araya gelen işçiler, Maltepe miting alanına giriş yaptı. Yürüyüş sırasında renkli görüntüler vardı.



1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle kutlamaların yapıldığı Maltepe miting alanına işçiler sabahtan itibaren gelmeye başlamıştı. Maltepe'de Cevizli'de, E-5 kenarında Feyzullah Caddesi ve Bostancı İdealtepe'de toplanan işçiler ise toplu olarak saat 12.00 sıralarında yürüyüşe geçti. İşçiler renkli görüntülerle, şarkılar eşliğinde miting alanına ilerledi. Uzun bir yürüyüşün ardından alana ulaşan işçiler, hep beraber güvenlik kontrolünden geçerek alana girdi.



SEYYAR SATICILARDA 1 MAYIS BEREKETİ

DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) öncülüğünde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamasının yapılacağı Maltepe'deki miting alanında güneşli havanın tadını çıkaran vatandaşlar sayesinde seyyar satıcıların da yüzü güldü.





Maltepe'ye gitmek isteyen vatandaşlar, İstanbul'un ilçelerinde belirlenen noktalarda sabah saatlerinde toplandı. Ellerinde çeşitli pankart ve flamalar taşıyan, sloganlar atan katılımcılar, etkinliğin düzenleneceği alanın girişinde, bir süre oturarak güneşli havanın keyfini çıkardı.

Sahil yolunda ve parklarda oturan katılımcılar, birbirleriyle sohbet ederken, su, simit, erik, sandviç, balık-ekmek, mısır ve köfte-ekmek satan seyyar satıcıların da yüzünü güldürdü.





1 Mayıs kutlamalarına aileleriyle katılan bazı çocuklar da yanlarında getirdikleri futbol topu ve balonlarla oynadı.