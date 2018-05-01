Abdullah Gül olmadı başka aday verelim…

Bugün köşesinde CHP'li Özgür Özel'in "CHP Erdoğan'ı çıldırtacak bir aday çıkaracak" sözünün üzerinde Duran Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, CHP'nin olası adaylarını ele aldı. İşte Tuna'nın "CHP adayı belli oldu, Erdoğan mutluluktan 'çıldıracak!'" başlıklı yazısı:

CHP'nin çoğuna göre "sevimsiz" bence oldukça "komik" Grup Başkanvekili Özgür Özelgeçenlerde çok tuhaf bir açıklama yapmıştı.

Özetle demişti ki: "Öyle bir aday açıklayacağız ki Recep Tayyip Erdoğan çıldıracak!"

Adayları veya en azından "eğilimleri" belli oldu...

Mediar Analiz'in 26-29 Nisan arasında 26 ilde yaptığı anket sonuçlarına göre, Erdoğan'ı "çıldırtacak" bir aday açıklayacakları kuvvetle muhtemel.

Evet, Sayın Erdoğan'ı "çıldırtacaklar."

Fakat mutluluktan. (Belki de gülmekten!)

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Mezkur kuruluşun "Kamuoyu Erken Seçim Eğilimleri Araştırması" başlığı altında dün açıkladığı sonuçlara göre, CHP seçmenlerinin CHP adayı ile ilgili eğilimleri şöyle:Kemal Kılıçdaroğlu: % 36.29Abdullatif Şener: % 14.45Muharrem İnce: % 20.36Yılmaz Büyükerşen: % 13.96İlhan Kesici: % 8.21Abdullah Gül: % 0.16Diğer: % 6.57Şuracığa minik bir parantez açalım:Görüldüğü gibi, Baykemal'in çatı adayı olmasını arzuladığı Gül'e çıkan sonuç şaka gibi: yüzde 0.16.Abdullah Gül adına ben utandım, bu nasıl sonuç böyle.Kusura bakma ama çok "vefasızsın" ey CHP seçmeni!Parantezi kapattım."Dışarıdan" adaylardan öne çıkan isim, yüzde 14.45'le Abdullatif Şener.CHP seçmeninin bile sadece yüzde 36'sından geçer not alan Baykemal'in Türkiye genelinde yüzde 50'yi aşması imkânsız.Kendi seçmeninin tavrı bunun ispatı.Muharrem İnce derseniz o da ancak yüzde 20'ye ulaşabilmiş.

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"Sizce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalıdır?" sorusu CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi seçmenlerine sorulduğunda sonuçlar değişiyor:Kemal Kılıçdaroğlu: % 36.29Abdullatif Şener: % 19.12Muharrem İnce: % 11.76Abdullah Gül: % 6.42(Görüldüğü gibi Abdullah Gül'e bu sefer HDP seçmeni vefasızlık etmiş. Neyse.)Abdullatif Şener İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi seçmeninin görüşü de alınınca yüzde 14.45'ten yüzde 19'a yükseliyor.

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Şimdi sıkı durun...

Seçimler ikinci tura kalırsa (ki CHP'ye sorarsanız, karada havada öyle olacak) bu sefer İyi Parti seçmeni CHP'nin adaylarına nasıl bakıyor sorusu çok önemli.

Söz konusu ankette, İyi Parti seçmenlerinin CHP adayı ile ilgili eğilimleri de şöyle:

Kemal Kılıçdaroğlu: % 18.24

Abdullatif Şener: % 24.40

Muharrem İnce: % 9.45

Yılmaz Büyükerşen: % 8.57

İlhan Kesici: % 10.77

Abdullah Gül: % 1.10

Diğer: % 27.17

(Abdullah Gül'e Meral Hanım'ın seçmeni de "vefasızlık" etmiş. İnsan düşmeye görsün, gelen vurur giden vurur misali. Yüzde 1 ne be.)

Abdullatif Şener yüzde 24'le açık ara önde.

Baykemal: "Adayımız ekonomiden anlayan biri olacak" demişti. Bu kadar dolambaçlı anlatacağına "Şarabın tadı dışında her şeyini bilen biri" deseydi iyiydi.

O değil de, Erdoğan mutluluktan "çıldırmasın" da ne yapsın.