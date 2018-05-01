Adana'da 1 yıllık protokol imzalattıkları kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete, polisin operasyonuyla çökertildi. Dinlemeye takılmak istemeyen çete üyelerinin kullandıkları şifreli mesajlaşmalardaki tabirler ise dikkat çekti.
Kimsesiz kadınlara fuhuş protokolu imzalatan çetenin şifreli konuşmaları ortaya çıktı
Adana'da 1 yıllık protokol imzalattıkları kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete, polisin operasyonuyla çökertildi. Dinlemeye takılmak istemeyen çete üyelerinin kullandıkları şifreli mesajlaşmalardaki tabirler ise dikkat çekti.
Etiketler: Adana , emniyet müdürlük , Fuhuş çetesi
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