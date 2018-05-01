Kimsesiz kadınlara fuhuş protokolu imzalatan çetenin şifreli konuşmaları ortaya çıktı



Adana'da 1 yıllık protokol imzalattıkları kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete, polisin operasyonuyla çökertildi. Dinlemeye takılmak istemeyen çete üyelerinin kullandıkları şifreli mesajlaşmalardaki tabirler ise dikkat çekti.