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Kimsesiz kadınlara fuhuş protokolu imzalatan çetenin şifreli konuşmaları ortaya çıktı

'da 1 yıllık protokol imzalattıkları kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete, polisin operasyonuyla çökertildi. Dinlemeye takılmak istemeyen çete üyelerinin kullandıkları şifreli mesajlaşmalardaki tabirler ise dikkat çekti.


'da 1 yıllık protokol imzalattıkları kimsesiz ve yardıma muhtaç kadınlara zorla fuhuş yaptıran çete, polisin operasyonuyla çökertildi. Dinlemeye takılmak istemeyen çete üyelerinin kullandıkları şifreli mesajlaşmalardaki tabirler ise dikkat çekti.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 11:30
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