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  1. Bakan Albayrak'tan '1 Mayıs' mesajı

'cünün çukura attığı tonlarca su tahliye edilerek bulundu

'da 'nün gaybubet evine yapılan ve 6 kişinin tutuklandığı da evin balkonundan su dolu inşaat çukuruna atılan , tonlarca su tahliye edilerek bulundu. Yapılan incelemede zanlılardan Murat Y.'nin telefonda parmak izi çıktı ama zanlı telefonun kendisine ait olduğunu kabul etmedi

'da 'nün gaybubet evine yapılan ve 6 kişinin tutuklandığı da evin balkonundan su dolu inşaat çukuruna atılan , tonlarca su tahliye edilerek bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, FETÖ/'ye yönelik istihbari çalışmaları neticesinde, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir eve 11 Nisan akşamı operasyon düzenledi.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 11:10
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