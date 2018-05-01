Adana'da FETÖ'nün gaybubet evine yapılan ve 6 kişinin tutuklandığı operasyonda evin balkonundan su dolu inşaat çukuruna atılan telefon, tonlarca su tahliye edilerek bulundu. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik istihbari çalışmaları neticesinde, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki bir eve 11 Nisan akşamı operasyon düzenledi.