Esenyurt'ta metrobüs yolunda kaza! 1 çocuk hayatını kaybetti
Esenyurt Saadetdere metrobüs durağına kaçak olarak girmeye çalışan Suriyeli bir çocuğa metrobüs çarptı. Suriyeli çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor.
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