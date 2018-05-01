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'ta metrobüs yolunda ! 1 çocuk hayatını kaybetti

Saadetdere metrobüs durağına kaçak olarak girmeye çalışan li bir çocuğa metrobüs çarptı. Suriyeli çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşanıyor.

Metrobüs yolunda kaza! 1 çocuk hayatını kaybetti
Feci saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Metrobüs durağında bir çocuğa metrobüs çarptı. Metrobüsün altında kalan 10 yaşlarındaki çocuk hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.




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  • 01 Mayıs 2018, Salı 11:32
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