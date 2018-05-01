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İzmir, Bodrum ve 'da

Gökova Körfezi'nde saat 07:03'te 4.2 şiddetinde meydana geldi.İzmir'de 08:35'te 3.1 büyüklüğünde meydana geldi.'da da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Egede art arda depremler

'nde 4,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.03'te 'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde kaydedildi.

Depremin yaklaşık 14 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

İZMİR'DE DEPREM
İzmir'de de 08:35'te 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 7,8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

MANİSA'DA DEPREM
'da saat 16:14'te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 17:18
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