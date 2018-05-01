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  1. Ege'de art arda depremler

Berna Binbaşı, yarbay olarak orduya döndü!


TEREDDÜTSÜZ PİLOT OLMAYI SEÇTİ
'in hayatı, 26 yıl önce girdiği üniversite seçme sınavlarının ardından 'ndan gönderilen "Size savaş pilotu olmayı sunuyoruz" yazılı davetiye ile değişti. O güne kadar endüstri mühendisi olmayı planlayan Berna Şen, davet mektubu ile birlikte tereddütsüz pilot olmayı seçti. 1997'de Hava Harp Okulu'ndan mezun oldu, 2000'de 5'inci Ana Jet Üssü'nde F-16 ile uçmaya başladı. 2012'de binbaşı rütbesindeyken emekli oldu. SunExpres'te yolcu uçaklarında pilot olarak göreve başladı.
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  • 01 Mayıs 2018, Salı 17:33
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