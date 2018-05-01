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  1. Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'ndan personel rejimi açıklaması

'dan flaş imza açıklaması

Başkanı "Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuranlar anlık kaç imza toplandığını görebilecekler." açıklamasını yaptı.

YSKdan flaş imza açıklaması

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplama hakkında konuşan Başkanı , "Cumhurbaşkanı adaylarına yönelik, vatandaşlarımızın attıkları imzalar için bir örneğini kendimize alacağız ve bir örneğini de sisteme atacağız. Böylece cumhurbaşkanı adayları ne kadar imza toplandığını görebilecekler. Ayrıca ilçe seçim kurullarına talimatlarımızı verdik ve seçim güvenliğini sağlayacak elemanlarımız var." açıklamasını yaptı.

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  • 01 Mayıs 2018, Salı 16:40
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