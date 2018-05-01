Cumhurbaşkanlığı adaylığı için 100 bin imza toplama hakkında konuşan YSK Başkanı Sadi Güven, "Cumhurbaşkanı adaylarına yönelik, vatandaşlarımızın attıkları imzalar için bir örneğini kendimize alacağız ve bir örneğini de sisteme atacağız. Böylece cumhurbaşkanı adayları ne kadar imza toplandığını görebilecekler. Ayrıca ilçe seçim kurullarına talimatlarımızı verdik ve seçim güvenliğini sağlayacak elemanlarımız var." açıklamasını yaptı.