Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 09.30'da Özbekistan'ın Buhara şehrine geldi.
Erdoğan, Özbekistan temasları kapsamında başkent Taşkent'ten Buhara'ya geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "CAN" ile TSİ 09.30'da Özbekistan'ın Buhara şehrine geldi.
Erdoğan, Özbekistan temasları kapsamında başkent Taşkent'ten Buhara'ya geçti.
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